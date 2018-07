Soderling vence e encara Verdasco na final de Barcelona

O sueco Robin Soderling não se assustou diante da jovem promessa holandesa Thiemo de Bakker, de apenas 21 anos, e venceu com tranquilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Com o resultado, o segundo cabeça de chave garantiu uma vaga na decisão do Torneio de Barcelona.

Para conquistar seu segundo título na temporada, o sueco precisa superar na final o espanhol Fernando Verdasco, que derrotou David Ferrer de virada neste sábado, com parciais de 6/7 (3/7), 7/5 e 6/1. Os dois tenistas já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias para Soderling.

Depois de eliminar o francês Jo-Wilfried Tsonga na sexta-feira, Thiemo de Bakker não conseguiu repetir a boa atuação neste sábado. Dominado durante todo o jogo, só esboçou alguma reação ao ter um break-point no 4/5 do segundo set. O oitavo melhor tenista do mundo, no entanto, soube controlar a situação e fechou a partida.