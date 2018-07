Soderling vence e enfrenta Federer em Roland Garros

Para avançar às quartas, Soderling dominou Cilic durante quase todo o confronto e ganhou por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2, em uma hora e 41 minutos.

O sueco tenta agora obter um feito inédito em sua carreira: vencer Federer, atual líder do ranking. Foram 12 confrontos desde 2004, todos com vitória do suíço. As três últimas, aliás, ocorreram em Grand Slam no ano passado - no US Open e em Wimbledon, além da final em Roland Garros.