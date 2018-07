Soderling vence e está na semifinal em Barcelona

Com tranquilidade, o sueco Robin Soderling superou o argentino Eduardo Schwank nesta sexta-feira e garantiu uma vaga na semifinal do Torneio de Barcelona. O segundo cabeça de chave venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Para garantir uma vaga na decisão, Soderling enfrenta o vencedor do confronto entre o francês Jo-Wilfried Tsonga e o holandês Thiemo De Bakker, que jogam ainda nesta sexta-feira. A outra semifinal será disputada entre os espanhóis Fernando Verdasco e David Ferrer.

Schwank tentava se vingar da derrota sofrida na Copa Davis deste ano, por 3 a 0, mas em nenhum momento ameaçou o sueco. Superior durante todo o confronto, Soderling não teve problemas para fechar o jogo e seguir na luta pelo seu segundo título da temporada - conquistou o Torneio de Roterdã, na Holanda.