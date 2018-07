Soderling vence e fará final com Tsonga no Torneio de Roterdã

ROTERDÃ - Cabeça de chave número 1 do Torneio de Roterdã, o sueco Robin Soderling confirmou o seu favoritismo neste sábado e avançou à final do ATP 250 holandês. Ele obteve o feito ao vencer o sérvio Viktor Troicki por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Com o resultado, o tenista número 4 do ranking da ATP terá pela frente na decisão o francês Jo-Wilfried Tsonga, cabeça de chave 8, que hora mais cedo derrotou o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6).

Atual campeão do torneio holandês, Soderling venceu os três duelos que travou com Jo-Wilfried Tsonga até hoje no circuito profissional. O tenista da França, por sua vez, terá a chance de encerrar o jejum diante do sueco em sua primeira final em 16 meses. Desde quando foi campeão do ATP 500 de Tóquio, em outubro de 2009, ele não disputa uma decisão.

Já Soderling defenderá o favoritismo de quem perdeu apenas um jogo nesta temporada, para o ucraniano Alex Dolgopolov, nas oitavas de final do Aberto da Austrália. Antes disso, no outro torneio que disputou no ano, ele conquistou o título do ATP de Brisbane sem ser ceder nenhum set aos adversários em cinco confrontos.