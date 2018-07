Soderling vence Ferrer e obtém 1.º triunfo no ATP Finals

O resultado deixou Soderling empatado no Grupo B com seu algoz da estreia, o britânico Andy Murray, que foi derrotado também nesta terça pelo líder da chave Roger Federer - na primeira partida, o suíço vice-líder do ranking havia superado Ferrer.

Na rodada decisiva, Soderling precisa de uma vitória sobre Federer para se manter com chances sem depender do resultado da outra partida. Ferrer, por sua vez, só tem chances de avançar à semifinal se ganhar de Murray e o sueco for derrotado. Ainda assim, a vaga seria decidida nos critérios de desempate.

Para obter o importante triunfo nesta terça, Soderling contou sobretudo com a força do seu saque. Foram ao todo 12 aces, o dobro do adversário, e 80% de pontos conquistados com o primeiro saque. Assim, ele cedeu apenas um break point e teve tranquilidade para pressionar o serviço de Ferrer.

Esta é a segunda participação de Soderling no ATP Finals. Em 2009, ele surpreendeu Rafael Nadal e Novak Djokovic na primeira fase e foi eliminado apenas na semifinal, pelo argentino Juan Martin del Potro.