Soderling vence italiano e avança em Roma

Depois de conquistar o vice-campeonato do Torneio de Barcelona na semana passada, o sueco Robin Soderling estreou bem no Masters 1.000 de Roma, nesta quarta-feira, e derrotou com tranquilidade o italiano Paolo Lorenzi por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5.

Quinto cabeça de chave e sétimo tenista do ranking, Soderling aguarda agora o vencedor do confronto entre o favorito checo Tomas Berdych e o suíço Stanislas Wawrinka.

Se Lorenzi foi eliminado, Filippo Volandri não decepcionou os italianos e atropelou o francês Julien Bennetau por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Seu próximo adversário será o letão Ernests Gulbis, que surpreendeu na terça-feira o suíço Roger Federer.

Outro francês a cair nesta quarta-feira foi Michael Llodra. Sem impor grandes dificuldades, ele foi superado pelo colombiano Santiago Giraldo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.