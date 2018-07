Soderling vence Roddick e vai à semifinal em Paris

O tenista sueco Robin Soderling é o primeiro semifinalista do Masters 1000 de Paris. Ele conseguiu a vaga nesta sexta-feira, na abertura das quartas de final do torneio francês, ao vencer o norte-americano Andy Roddick por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Número 5 do mundo, Soderling precisou de 1 hora e 27 minutos para vencer o jogo contra Roddick, tenista que ocupa o oitavo lugar no ranking. Assim, o sueco avançou no torneio francês, que distribui um total de 2,75 milhões de euros em prêmios.

Agora, Soderling vai pegar na semifinal o francês Michael Llodra, que passou pelo russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

Atualizado às 16h06 para acréscimo de informação