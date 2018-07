Soderling vence Simon e reencontra Nadal nas quartas

Atual vice-campeão, Soderling terá a oportunidade de devolver a derrota sofrida na decisão do ano passado na tentativa de repetir o grande feito de 2008. Na ocasião, o sueco eliminou o então tetracampeão Nadal nas oitavas de final. Foi a única derrota do espanhol em Roland Garros.

Assim como Nadal, que venceu nesta segunda o croata Ivan Ljubicic, Soderling não teve dificuldade para superar o local Simon. Sacou melhor e obteve cinco quebras de saque. Só teve mais trabalho no terceiro set, quando precisou de 1h08min para fechar a parcial e assegurar a vitória.

Também nesta segunda ficou definido o confronto entre o suíço Roger Federer e o francês Gael Monfils nas quartas de final. O tenista da casa superou o espanhol David Ferrer por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 2/6, 7/5, 1/6 e 8/6, no jogo que teve início no domingo, mas foi interrompido por causa da falta de luz natural.

A falta de iluminação também atrapalhou a conclusão da partida envolvendo o escocês Andy Murray e o sérvio Viktor Troicki nesta segunda. A partida foi paralisada antes do início do quinto set. Troicki começou em vantagem e abriu 2 sets a 0, com duplo 6/4, mas cedeu o empate. Murray, que sentiu uma lesão no tornozelo direito no jogo anterior, igualou o duelo ao fazer 6/3 e 6/2.

O vencedor da partida enfrentará o argentino Juan Ignacio Chela, que venceu mais cedo o colombiano Alejandro Falla por 3 sets a 2. O outro confronto das quartas de final foi definido já nesta segunda com a desistência do italiano Fabio Fognini. Desta forma, o sérvio Novak Djokovic avançou direto para a semifinal, sem precisar fazer esforço.