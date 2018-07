Soderling vence Tsonga e encara Federer em Abu Dabi O sueco Robin Soderling, quinto do ranking da ATP, se garantiu na semifinal do torneio de exibição de Abu Dabi ao superar nesta quinta-feira o francês Jo-Wilfried Tsonga, 13º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 6/1. Agora, ele enfrenta às 9 horas (de Brasília) de sexta-feira o suíço Roger Federer, que folgou na primeira rodada.