Sorteio coloca Alemanha como adversária do Brasil em novo formato da Fed Cup

Assim como aconteceu com a Copa Davis na edição deste ano, a Fed Cup - a versão feminina da competição de tênis entre países - terá um novo formato a partir de 2020 e o sorteio da fase qualificatória aconteceu nesta quarta-feira, em Londres. Nele, o Brasil terá a Alemanha como adversária e se deu bem ao ser escolhido como mandante, podendo definir também o tipo de quadra.

Além de Brasil x Alemanha, outros sete confrontos serão realizados nos dias 7 e 8 de fevereiro. Os vencedores ganharão a vaga para a fase final da Fed Cup, que será disputada em Budapeste, na Hungria, entre 14 e 19 de abril, com 12 países. Este grupo será formado também pelos dois finalistas de 2019 (Austrália e França), o país anfitrião e a República Checa, que recebeu um convite ITF (Federação Internacional de Tênis, na sigla em inglês).

De acordo com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), a comissão técnica, que é comandada pela capitã Roberta Burzagli, irá indicar as condições em que deseja competir e a entidade buscará as opções de cidade para realizar o confronto.

Nesta temporada, o Brasil venceu o Zonal Americano em fevereiro e avançou aos playoffs do Grupo Mundial II, a segunda divisão do torneio. Nele foi derrotado pela Eslováquia por 3 a 1, em abril, em Bratislava. O time foi formado por Beatriz Haddad Maia (melhor do País, em 99.º lugar, atualmente suspensa temporariamente por suspeita de doping), Carolina Meligeni Alves e Luisa Stefani.

A Alemanha, com tenistas mais bem ranqueadas na WTA, disputou o Grupo Mundial e caiu na primeira rodada para a Bielo-Rússia por 4 a 0. Neste confronto, o país foi representado por Tatjana Maria (número 79 do mundo), Andrea Petkovic (89), Laura Siegemund (90), Mona Barthel (102) e Anna-Lena Groenefeld (14.ª colocada em duplas). E ainda contam com Angelique Kerber, em 14.º, e Julia Goerges, em 27.º.

Confira como ficou o sorteio da Fed Cup:

Brasil x Alemanha

Estados Unidos x Letônia

Holanda x Bielo-Rússia

Romênia x Rússia

Espanha x Japão

Suíça x Canadá

Bélgica x Casaquistão

Eslováquia x Grã-Bretanha