Sorteio coloca Ash Barty e Naomi Osaka na mesma chave do WTA Finals

Um sorteio realizado nesta sexta-feira definiu as chaves do WTA Finals, evento que reúne as oito melhores tenistas da temporada em Shenzhen, e colocou no mesmo grupo, o Vermelho, a australiana Ash Barty, número 1 do mundo e campeã de Roland Garros, e a japonesa Naomi Osaka, terceira colocada no ranking da WTA e que levou a taça do Aberto da Austrália neste ano.

As duas, inclusive, podem fechar 2019 na liderança da lista, sendo que Osaka tentará deixar para trás a campanha ruim que fez no torneio em 2018, com três derrotas na primeira fase. E elas terão a companhia no Grupo Vermelho da checa Petra Kvitova (6ª), campeã do evento em 2011, e da suíça Belinda Bencic (7ª).

O Grupo Roxo do WTA Finals também conta com duas vencedoras de Grand Slam nesta temporada, a canadense Bianca Andreescu, campeã do US Open e número 4 do mundo, e a romena Simona Halep, quinta colocada no ranking e que levou a taça de Wimbledon. A chave é completada pela checa Karolina Pliskova, número 2 do mundo e que mira a liderança do ranking, e a ucraniana Elina Svitolina, oitava e que venceu o WTA Finals em 2018.

A fase de grupos do WTA Finals começará no domingo com os duelos Osaka x Kvitova e Barty x Bencic. Após encerrar um período de cinco anos sendo disputado em Cingapura, o torneio começa em 2019 uma sequência de dez edições em Shenzhen.