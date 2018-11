Sorteio deixa Soares e Melo em grupos diferentes no ATP Finals

O sorteio das chaves do ATP Finals, realizado nesta segunda-feira, em Londres, colocou os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo em grupos diferentes. Ao lado do polonês Lukasz Kubot, Melo disputará a chave Knowles/Nestor, enquanto Soares e o britânico Jamie Murray jogarão no Grupo Llodra/Santoro.

Cabeças de chave número 3, Melo e Kubot viveram bom momento neste segundo semestre com as conquistas em Xangai e Pequim, além do vice no US Open. No ATP Finals, eles terão como principais adversários na primeira fase o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, cabeças de chave número 1.

Os outros integrantes da chave Knowles/Nestor são os norte-americanos Mike Bryan e Jack Sock, cabeças de chave número 5, além dos franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert, oitavos favoritos.

Já Soares e Murray não vivem grande momento e tentam se recuperar após serem eliminados nas estreias dos últimos dois torneios que disputaram, em Viena e Paris. No Grupo Llodra/Santoro, vão encarar os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, cabeças de chave números 2.

Ainda na primeira fase da competição, o brasileiro e o britânico vão jogar contra o sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus, cabeças de chave número 6, além do croata Nikola Mektic e do austríaco Alexander Peya, sétimos favoritos.