Sorteio do Masters da WTA define grupo com Kerber e Halep

O sorteio do Masters da WTA definiu um grupo complicado para a líder do ranking, a alemã Angelique Kerber. A cerimônia realizada nesta sexta-feira colocou a tenista de 28 anos ao lado de outra das favoritas ao título do torneio que reunirá as principais atletas da temporada a partir deste domingo, em Cingapura: a romena Simona Halep.

Ex-número 2 do mundo, Halep reencontrou seu melhor tênis na temporada e já faturou três títulos em 2016. Ela tentará sua primeira conquista em um torneio de Masters da WTA, assim como Kerber, que nunca sequer passou da primeira fase da competição. Independentemente do que acontecer no torneio, no entanto, a alemã encerrará o ano como número 1 do mundo.

As duas tenistas estão no Grupo Vermelho, ao lado da eslovaca Dominika Cibulkova, que teve uma ótima reta final de temporada, e da norte-americana Madison Keys, que alcançou o melhor ranking da carreira com a sétima posição na lista.

No Grupo Branco, está outra das favoritas ao título, a polonesa Agnieszka Radwanska. Número 3 do ranking mundial, a tenista viveu mais uma grande temporada na carreira e chega com o status de quem luta defender o título da competição, já que foi campeã do Masters da WTA em 2015.

Na mesma chave estará a espanhola Garbiñe Muguruza, que conquistou seu primeiro Grand Slam em 2016, em Roland Garros, e a checa Karolina Pliskova, que perdeu para Kerber na decisão do último US Open. A oitava e última vaga da competição está entre a russa Svetlana Kuznetsova e a britânica Johanna Konta. Kuznetsova só estará na disputa se conquistar o Torneio de Moscou, no qual avançou à decisão nesta sexta. Caso contrário, Konta estará em Cingapura.

O Masters da WTA reúne as oito tenistas com melhor desempenho da temporada. Esta edição, no entanto, contará com o desfalque de peso de Serena Williams. Uma das melhores tenistas da história e atual número 2 do ranking, a norte-americana desistiu da participação por conta de uma lesão no ombro.