'Sortudo', Thomaz Bellucci ganha vaga no ATP de Hamburgo

Thomaz Bellucci contou duas vezes com a sorte no início desta semana. Após ser eliminado no qualifying do ATP 500 de Hamburgo, o número 1 do Brasil ganhou uma vaga na chave principal do torneio alemão, graças à desistência do espanhol Roberto Bautista-Agut.

Bellucci, assim, entrará na competição como lucky loser, por ter o melhor ranking entre os tenistas derrotados na última rodada do quali. Como se não bastasse a vaga na chave, o brasileiro entrará no lugar do cabeça de chave número seis do torneio. Por isso vai estrear direto na segunda rodada.

Se vencer o espanhol Pablo Andujar na segunda rodada, Bellucci já estará nas oitavas de final. Para tanto, ele conta com a vantagem do menor desgaste físico porque Andujar precisou entrar em quadra nesta segunda, quando venceu o croata Mate Delic por 6/4 e 6/2.

No retrospecto contra o tenista da Espanha, o brasileiro tem vantagem, com três vitórias e apenas uma derrota. Eles devem se enfrentar somente na quarta-feira. O ATP 500 de Hamburgo tem como principal favorito ao título o espanhol David Ferrer, atual número sete do mundo.