Stan Wawrinka decepciona e perde para o 259º do mundo no Torneio de Roterdã

O suíço Stan Wawrinka decepcionou nesta terça-feira e foi eliminado logo em sua estreia do Torneio de Roterdã, um ATP 500 na Holanda realizado em quadras duras e cobertas. Quinto favorito e 13.º do ranking da ATP, ele foi surpreendido pelo convidado local Tallon Griekspoor, apenas o 259.º do mundo, e perdeu de virada por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2.

+ Thomaz Bellucci recebe segundo convite para disputa do Brasil Open, em São Paulo

+ Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva são eliminados na estreia em Buenos Aires

O adversário das oitavas de final do surpreendente Tallon Griekspoor, de apenas 21 anos, ainda não foi definido. Sai de quem vencer o confronto de holandeses envolvendo Robin Haase e Thiemo de Bakker, que será nesta quarta-feira.

Quem conheceu o adversário de estreia foi Roger Federer, principal favorito e vice-líder do ranking que entrou avançado na chave: o alemão Philipp Kohlschreiber, 36.º do mundo que superou o russo Karen Khachanov por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 7/6 (7/1) e 7/6 (7/5). Será o retorno do suíço às quadras depois de ter conquistado o título do Aberto da Austrália, em janeiro.

Outro a avançar nesta terça-feira foi o belga David Goffin. Com muita tranquilidade, o quarto favorito eliminou o francês Nicolas Mahut por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6-3, e enfrenta agora o espanhol Feliciano Lopez. O sérvio Viktor Troicki e o russo Daniil Medvedev foram os demais tenistas a se garantirem na segunda rodada.

Pela chave de duplas, por sua vez, o croata Ivan Dodig e o norte-americano Rajeev Ram venceram os irmãos alemães Alexander Zverev e Mischa Zverev, por 6/3 e 6/2, e serão os próximos adversários de Marcelo Melo e do polonês Lukasz Kubot - cabeças 1 em Roterdã. Na primeira rodada, a dupla do brasileiro venceu na última segunda-feira o sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/5.