Stan Wawrinka desafia hegemonia do sérvio Novak Djokovic na decisão do US Open

O retrospecto de Novak Djokovic é amplamente favorável para a final deste domingo, às 17 horas (de Brasília), no US Open, a sua sétima na carreira neste evento. O tenista sérvio, em 23 duelos contra o suíço Stan Wawrinka, venceu 19 vezes, contra apenas quatro do rival, que pela primeira vez na carreira chegou à decisão no complexo de Flushing Meadows, em Nova York.

Aos 31 anos, Stan Wawrinka disputará a sua 24.ª final na carreira profissional e tentará o 15.º título. O suíço, que já surpreendeu Novak Djokovic no saibro de Roland Garros há pouco mais de um ano, reencontra o sérvio e sabe que o favoritismo está do outro lado, apesar do rival ter sentido dores no ombro direito na semifinal contra o francês Gael Monfils e não ter certeza se chegará ao melhor de sua forma.

Número 3 do mundo, Stan Wawrinka chega pela terceira temporada seguida a uma final de Grand Slam. Em 2014, foi à decisão do Aberto da Austrália, em Melbourne, contra o espanhol Rafael Nadal, e foi o campeão. A mesma campanha realizou em Roland Garros, em Paris, na França, no ano passado.

Novak Djokovic, número 1 do mundo, defende o seu título de campeão do US Open no ano passado. O adversário suíço sabe que entra em quadra como azarão e não vê a possível lesão do rival como vantagem. "Chegar na final é uma grande conquista para mim, sempre sonhei com isso. Vou estar pronto para lutar o máximo e vamos ver o que vai acontecer. O Novak sempre consegue impor seu melhor tênis nos momentos mais complicados".