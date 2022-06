Tsitsipas supera Bautista e conquista 1º título na grama; Rafael Matos festeja ATP 250 nas duplas

O grego Stefanos Tsitsipas é o novo campeão do ATP de Mallorca, na Espanha. Jogando em casa, o espanhol Roberto Bautista Agut dificultou muito a vida do número 6 do mundo, mas acabou derrotado por 2 sets a 1, no tie-break do último set. As parciais foram de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/2), em duas horas e meia de competição.

Após começar melhor na partida, Tsitsipas foi superado no segundo set e viu o adversário número 20 do mundo ameaçar uma reação no set final, mas se manteve firme para vencer seu primeiro título na grama. O grego começou dominando o jogo, abriu 4 games a 0 e pareceu que teria um primeiro set bastante tranquilo, mas Bautista Agut reagiu e chegou a levar a partida para 5/ 4. Sacando, Tsitsipas abriu 40/0 e confirmou o último game com o 6/4.

O segundo set teve mais equilíbrio. Após os dois tenistas confirmarem seus serviços, ambos repetiram uma quebra e o set logo estava empatado por 3 a 3. O espanhol soube aproveitar muito bem o momento e venceu quatro games consecutivos, abrindo vantagem por 5 a 3. Agressivo, Bautista Agut continuou com a boa sequência e buscou a virada também no último game para confirmar a vitória por 6/3 no segundo set.

Após terminar o set anterior oscilando, Tsitsipas veio embalado para o último set, conseguiu abrir vantagem por 4 a 1. Bautista Agut, no entanto, não se entregou e voltou para o jogo, empatando o confronto por 5 a 5. O empate por 6/6 persistiu e a decisão foi para o tie-break, no qual Tsitsipas levou a melhor e fechou em 7/2.

Também na preparação para Wimbledon, no ATP de Eastbourne, na Inglaterra, a final foi entre os americanos Maxime Cressy e Taylor Fritz. Número 14 do mundo, Fritz sofreu, mas conseguiu confirmar o título também no tie-break do último set, por 2 a 1. Este é o segundo título de Fritz na atual temporada. Fritz começou bem com vitória por 6/2 no primeiro set, mas Cressy se superou no tie-break do segundo set para igualar o jogo, 7/6 (7/4). O terceiro e último set voltou a ir para o tie-break após 6 a 6 e Fritz fechou com vitória por 7/4.

Brasil leva título nas duplas

O brasileiro Rafael Matos brilhou jogando ao lado do espanhol David Vega e faturou o título do ATP 250 de Mallorca nas duplas, na manhã deste sábado. Eles derrotaram na final o time do uruguaio Ariel Behar e do equatoriano Gonzalo Escobar por 2 sets a 1 com parciais de 7/6 (7/5) 6/7 (8/6) 10/1 após 2h22min de duração. Após a conquista do título, Matos subirá ao 40º lugar do ranking mundial, passando a ser o número 2 do Brasil atrás apenas de Bruno Soares. Matos e Vega passarão a ser a 18ª melhor dupla do ano da ATP.

"Eu não esperava ganhar este título na grama, não é meu piso preferido. Eu treinei muitas coisas específicas que não fazia tanto em quadra, como saque-rede, e ver que o trabalho deu resultado é gratificante. Tenho trabalhado bem duro nos últimos dois anos. A nossa conexão tanto dentro quanto fora da quadra faz muita diferença para a dupla. Estivemos bem perto em Roland Garros, a confiança está bem alta para tentarmos entrar nos torneios maiores", afirmou Matos.

Ao lado de David Vega, Rafael venceu também o ATP 250 de Marrakech, no Marrocos, e eles foram vice-campeões do ATP de Munique, na Alemanha. A dupla também fez quartas de final em Roland Garros, na qual perderam dos campeões. Rafael Matos também ganhou o ATP 250 de Santiago, no Chile, ao lado de Felipe Meligeni.

Kvitová confirma título na Inglaterra

Após eliminar a brasileira Beatriz Haddad Maia nas semifinais, a checa Petra Kvitová conquistou o WTA 250 de Eastbourne, na Inglaterra, na manhã deste sábado também. Ela venceu a letã Jelena Ostapenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Também no feminino, em Bad Homburg, na Alemanha, a francesa Caroline Garcia faturou o título do WTA ao superar a canadense Bianca Andreescu por 2 sets a 1.