Stepanek e algoz de Nadal em 2015 recebem convites

Os organizadores de Wimbledon anunciaram nesta terça-feira uma lista de tenistas agraciados com convites para a edição de 2016 do Grand Slam londrino e incluíram na relação o veterano checo Radek Stepanek e o alemão Dustin Brown, responsável por uma das principais surpresas do torneio no ano passado.

Stepanek, de 37 anos, já chegou a figurar entre os dez melhores tenistas do mundo - atingiu o oitavo lugar no ranking da ATP em julho de 2006 -, mas hoje ocupa a 117ª colocação na lista. Em Wimbledon, o seu melhor desempenho foi exatamente em 2006, quando avançou até as quartas de final.

Já Brown, o número 87 do mundo, "furou" o qualifying de Wimbledon no ano passado e eliminou o espanhol Rafael Nadal na segunda rodada daquela edição - ele foi eliminado na sequência, igualando a sua melhor campanha, alcançada em 2013. Agora o alemão está garantindo na chave principal sem precisar disputar o torneio classificatório.

Além deles, os britânicos Liam Broady, Alex Ward e James Ward também receberam convites para Wimbledon. E o All England Club ainda vai chamar mais três jogadores para a disputa masculina.

Para a chave feminina, a eslovaca Daniela Hantuchova recebeu um convite. Ela avançou às quartas de final do torneio londrino em 2002, mas não passou da segunda rodada nos últimos quatro anos e hoje está apenas em 163º lugar no ranking da WTA. A russa Marina Melnikova também foi convidada nesta terça, assim como as britânicas Laura Robson, Tara Moore e Katie Swan.

A edição de 2016 de Wimbledon está marcada para começar em 27 de junho. O sérvio Novak Djokovic e a norte-americana Serena Williams são os atuais campeões do torneio realizado em quadras de grama.