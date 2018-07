Stepanek é eliminado por belga na estreia em San Jose

Stepanek foi campeão do torneio norte-americano em 2009, mas dessa vez foi eliminado na sua partida de estreia. Esta foi a terceira vez que o tenista checo enfrentou Darcis, que agora está em vantagem de 2 a 1 no confronto direto.

Nas quartas de final, Darcis vai encarar o francês Julien Benneteau, número 34 do mundo. O quinto pré-classificado avançou em San Jose ao superar o luxemburguês Gilles Muller, 70º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

O sul-africano Kevin Anderson, cabeça de chave número 6, se garantiu nas quartas de final ao bater o australiano Mark Ebden por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. O próximo oponente do 37º colocado no ranking da ATP será o canadense Milos Raonic.

O usbeque Denis Istomin vai ser o adversário do norte-americano Andy Roddick nas quartas de final do Torneio de San Jose após superar o local Michael Russel com um duplo 6/2. O outro duelo por uma vaga nas semifinais será entre Dimitar Kutrovsky, da Bulgária, e Ryan Harrison, dos Estados Unidos.