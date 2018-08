Stephens e Svitolina estreiam com vitória em Montreal; chuva adia resto da rodada

Duas das principais cabeças de chave do Torneio de Montreal, a norte-americana Sloane Stephens e a ucraniana Elina Svitolina venceram na estreia na quadra dura canadense, nesta quarta-feira. Foram dois dos poucos jogos que puderam ser finalizados no início da rodada noturna em razão da chuva, que adiou as principais partidas para quinta.

Apesar do abandono da romena Mihaela Buzarnescu, Svitolina precisou permanecer em quadra por 2h20min nesta quarta-feira. A quinta cabeça de chave liderava o placar por 6/3, 6/7 (5/7) e 4/3 quando a rival desistiu do jogo com uma lesão no pé direito.

Sua próxima adversária, nas oitavas de final, vai sair do duelo entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a britânica Johanna Konta. Antes de a chuva atrapalhar a programação desta quarta, a tenista inglesa liderava o placar com boa folga, com parciais de 6/3 e 3/0.

Terceira cabeça de chave do torneio, Sloane Stephens não teve qualquer trabalho para superar a canadense Françoise Abanda. A atual campeã do US Open cedeu apenas dois games à rival ao fechar o jogo com direito a um "pneu": 6/0 e 6/2. Na sequência, ela vai duelar com a espanhola Carla Suárez Navarro.

Em outros resultados desta quarta, a belga Elise Mertens bateu a chinesa Shuai Zhang por 6/2, 6/7 (2/7) e 6/0, e a letã Anastasija Sevastova despachou a porto-riquenha Monica Puig pelo placar de 4/6, 7/6 (9/11) e 6/1.

Os demais jogos planejados para o dia foram adiados para esta quinta, caso do duelo entre a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a romena Simona Halep, número 1 do mundo. A tenista da Rússia liderava o set inicial por 4/3. Outra partida adiada envolve a dinamarquesa Caroline Wozniacki, número dois do mundo, contra a bielo-russa Aryna Sabalenka.