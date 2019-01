Stephens perde na estreia em Brisbane e Kvitova avança em três sets

A norte-americana Sloane Stephens decepcionou em sua estreia no circuito mundial do tênis em 2019. Nesta terça-feira, a número 6 do mundo caiu na sua estreia no Torneio de Brisbane ao perder para a britânica Johanna Konta, a 37ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Agora, então, a tenista da Grã-Bretanha está classificada às oitavas de final e terá pela frente a australiana Ajla Tomljanovic, a número 46 do mundo, que bateu de virada checa Katerina Siniakova por 1/6, 6/3 e 6/0.

A checa Petra Kvitova, número 7 do mundo, sofreu muito, mas conseguiu derrotar a norte-americana Danielle Collins, 36ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 7/6 (8/6) e 6/3. Nas oitavas de final, ela terá pela frente Anett Kontaveit, da Estônia.

Número 5 do mundo, a japonesa Naomi Osaka não passou sustos na sua estreia na temporada e venceu fácil a australiana Destanee Aiava, apenas a 247ª colocada no ranking da WTA, por 6/3 e 6/2, se garantindo nas quartas de final, fase para a qual a ucraniana Lesia Tsurenko também se classificou nesta terça-feira.

Número 11 do mundo, a letã Anastasija Sevastova aplicou um duplo 6/3 na australiana Daria Gavrilova, a 35ª colocada no ranking. E sua próxima adversária vai ser a britânica Harriet Dart. Já a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich também triunfou nesta terça e será a adversária de estreia da ucraniana Elina Svitolina no Torneio de Brisbane.