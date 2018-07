Stephens surpreende Serena e vai encarar Azarenka

Embalada no circuito profissional, Serena não perdia um jogo desde 17 de agosto e essa foi a primeira derrota da tenista número 3 do mundo em um Grand Slam desde quando ela caiu na primeira rodada de Roland Garros no ano passado. Dona de 15 títulos da série de torneios mais importante do tênis profissional, a norte-americana vinha de 20 partidas invictas, que culminaram com os títulos de Wimbledon e do US Open e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres.

Stephens, 29.ª cabeça de chave em Melbourne, acabou beneficiada pelo fato de que Serena jogou lesionada. Além de uma torção no tornozelo direito sofrida logo na primeira rodada do Grand Slam, ela passou a mostrar limitações físicas após machucar as costas no oitavo game do segundo set do duelo desta quarta. "Foram as duas piores semanas", disse a tenista, ao se referir ao sofrimento que vinha tendo para atuar nesta edição do Aberto da Austrália. "Absolutamente, estou quase aliviada que acabou, porque não havia muito o que fazer. Foi difícil", reconheceu.

Essa será a primeira vez que uma adolescente fará uma semifinal de Grand Slam desde quando a belga Yanina Wickmayer foi à semifinal do US Open de 2009, então também com 19 anos, e encarou a dinamarquesa Caroline Wozniacki.

No confronto desta quarta, Serena parecia que iria encaminhar mais um triunfo tranquilo em Melbourne ao liquidar o primeiro set do duelo em apenas 28 minutos. Ela aproveitou uma de três chances de quebrar o saque da adversária e, sem ceder break points, garantiu a vantagem de 6/3.

Na segunda parcial, porém, a pentacampeã do Aberto da Austrália começou a sucumbir mesmo tendo aproveitado duas de quatro oportunidades de quebrar o serviço da rival, que converteu três de quatro break points para ganhar por 7/5 em 58 minutos.

Já no terceiro set, Stephens foi feliz em duas de quatro chances de ganhar games quando Serena sacou, enquanto a sua compatriota só conseguiu uma quebra de serviço em cinco oportunidades e acabou derrotada por 6/4. No fim, Serena pagou um preço alto também pelos seus 48 erros não-forçados, motivados em muito pelos seus problemas físicos.

Desta forma, Azarenka terá pela frente uma rival inesperada na semifinal em Melbourne, onde defende a condição de atual campeã e travará um duelo inédito com Stephens. E, nesta quarta, a bielo-russa só teve maiores dificuldades no primeiro set diante Kuznetsova. Ela precisou jogar uma hora e 17 minutos para ganhar a parcial, na qual aproveitou duas de quatro chances de quebrar o saque da russa, que converteu um de dois break points.

No segundo set, a líder do ranking mundial liquidou a russa em apenas meia hora ao quebrar o saque da adversária em quatro de seis oportunidades, enquanto Kuznetsova voltou a converter um de dois break points e esteve longe de ameaçar o domínio de Azarenka, que agora defenderá amplo favoritismo para ir à final. E, se vencer, ela pegará na decisão a ganhadora do duelo entre a russa Maria Sharapova e a chinesa Na Li.