Stephens volta a decepcionar e perde para alemã em Washington

A norte-americana Sloane Stephens foi precocemente eliminada no Torneio de Washington. Nesta quarta-feira, a número 3 do mundo frustrou a torcida local ao perder para a alemã Andrea Petkovic, a 91ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2, em 1 hora e 47 minutos.

Stephens se tornou a principal favorita ao título do evento na capital do Estados Unidos com a desistência da dinamarquesa Caroline Wozniacki de participar do torneio antes mesmo da sua estreia, por causa de uma lesão na perna. E ela até começou bem a sua campanha ao bater a compatriota Bethanie Mattek-Sands por 7/5 e 6/4 na primeira rodada.

Nesta quarta-feira, porém, não teve sucesso diante de Petkovic, que conquistou a segunda vitória em cinco duelos com Stephens, que possui ótima memória do Torneio de Washington, pois foi esse o palco do primeiro título da sua carreira, em 2015. Mas diante da alemã, a norte-americana converteu apenas 59% dos pontos disputados em seu primeiro serviço, tendo perdido o saque em quatro oportunidades.

Atual campeã do US Open, Grand Slam previsto para começar no dia 27 em Nova York, Stephens tem oscilado em 2018, tanto que foi campeã do Torneio de Miami e vice em Roland Garros, mas soma dez vitórias e 11 derrotas na temporada, o que inclui quedas na primeira rodada de Wimbledon e do Aberto da Austrália.

Em outros jogos concluídos nesta quarta-feira no Torneio de Washington, mas ainda válidos pela primeira rodada, a belga Ysaline Bonaventure, a chinesa Saisai Zheng, a polonesa Magda Linette e a norte-americana Jennifer Brady triunfaram.