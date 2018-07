Steve Johnson supera compatriota e conquista o bicampeonato do Torneio de Houston

Steve Johnson venceu neste domingo a final norte-americana contra Tennys Sandgren (56º) e conquistou o título do Torneio de Houston. Sexto favorito e número 51 do mundo, Johnson ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 2/6 e 6/4.

Com o triunfo deste domingo, Johnson alcançou o terceiro troféu na carreira e defendeu o título conquistado em Houston no ano passado, quando superou o brasileiro Thomaz Bellucci na decisão por 2 sets a 1. Na ocasião, ele chegou a sentir cãibras no final da partida, mas ainda assim saiu vitorioso.

Para garantir o bicampeonato em Houston, o tenista de 28 anos só teve adversários norte-americanos pela frente: Ernesto Escobedo, Frances Tiafoe, John Isner e Taylor Fritz, além de sandgren, que disputou a sua primeira final da carreira.

MONTECARLO

Ainda neste domingo, foram realizadas as primeiras partidas do Masters 1000 de Montecarlo. Destaque para a vitória do alemão Mischa Zverev: o número 55 do mundo superou o canadense Felix Auger-Aliassime por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (4/7) e 6/1. Seu próximo adversário será o francês Lucas Pouille, sétimo favorito e que entrou adiantado na chave.

Também avançaram neste domingo os russos Karen Khachanov e Daniil Medvedev, ao ganharem respectivamente do australiano Thanasi Kokkinakis e do húngaro Marton Fucsovics.