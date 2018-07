Stosur aplica 'pneu' em Na Li e vai à final em Roma

ROMA - Vice-campeã de Roland Garros em 2010, a australiana Samantha Stosur voltou a brilhar no saibro neste sábado, ao vencer a chinesa Na Li e garantir vaga na final do Torneio de Roma. Stosur chegou a ter dificuldade no primeiro set, ao vencer no tie-break, mas desencantou na segunda parcial e fechou o jogo com um "pneu": 7/6 (10/8) e 6/0.

Na decisão, a sua primeira desde Roland Garros, ela terá pela frente a vencedora do confronto entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual número 1 do mundo, e a russa Maria Sharapova, ex-líder do ranking. Elas se enfrentarão ainda neste sábado.

Diante de Na Li, Stosur só encontrou dificuldade no primeiro set da semifinal. Chegou a perder o saque, mas devolveu a quebra e levou o duelo para o tie-break, quando foi soberana. Embalada, a australiana sacou melhor na segunda parcial e aproveitou o inconstante serviço da rival para faturar três quebras em sequência e fechar o "pneu": 6/0.

A vitória com folga confirma o bom momento da tenista nesta temporada de saibro na Europa. Após ser semifinalista em Stuttgart, ela ainda não perdeu set em Roma. Nas quartas de final, eliminou a italiana Francesca Schiavone, sua algoz na final de Roland Garros do ano passado. Agora, a australiana espera manter o bom tênis na final para faturar seu primeiro título desde abril de 2010.