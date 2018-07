Stosur arrasa Zvonareva e é campeã em Charleston

A australiana Samantha Stosur não deu chances a russa Vera Zvonareva neste domingo e conquistou o título do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos. Stosur precisou de apenas 52 minutos para aplicar 2 sets a 0, com direito a um "pneu": 6/0 e 6/3.

Foi o segundo título da WTA na carreira da australiana, atual número 11 do mundo, e o primeiro disputado no saibro. Em 2009, ela foi campeã em Osaka, no Japão. Zvonareva, por sua vez, perdeu a chance de faturar seu 11.º troféu no circuito profissional, em 22 finais disputadas.

Em bom momento no circuito, Stosur teve um desempenho arrasador neste domingo. Ela venceu os nove primeiros games da partida, abrindo vantagem no placar e deixando a adversária sem reação. Para tanto, mostrou bom aproveitamento com o primeiro serviço e apostou nas bolas vencedoras. Foram 36 winners ao todo.

"Conseguir jogar dessa forma em uma final dá uma sensação muito boa. Você sempre espera conseguir fazer isso, mas chegar na quadra e realmente mostrar uma atuação como essa é muito, muito agradável", avaliou a australiana.

Zvonareva reconheceu a decepção na final, mas disse estar satisfeita com seu desempenho no saibro. "Neste momento estou um pouco desapontada com a partida. Mas, no final das contas, foi um bom começo na temporada de saibro. Foi o meu primeiro torneio em dois anos. Então, eu devo ficar feliz", ponderou.