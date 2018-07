Stosur assume 10º lugar no ranking da WTA após título

A australiana Samantha Stosur entrou no Top 10 do ranking da WTA com a conquista do título do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos. Na lista divulgada nesta segunda-feira, ela está na décima colocação, com 3.975 pontos, ultrapassando a belga Kim Clijsters, que tem 3.890 pontos.

Esta foi a única mudança entre os dez primeiros lugares da lista, liderada com folga pelo norte-americana Serena Williams, que tem 7.946 pontos, e foi favorecida pela eliminação de Caroline Wozniacki nas semifinais de Charleston. A tenista dinamarquesa está na segunda colocação, com 6.255 pontos.

Wozniacki é seguida por Dinara Safina, Venus Williams, Svetlana Kuznetsova, Elena Dementieva, Jelena Jankovic, Agnieszka Radwanska e Victoria Azarenka. Vice-campeã em Charleston, Vera Zvonareva voltou ao top 20. A tenista russa subiu três posições na lista e agora está em 19.º lugar.

Ranking da WTA, 19/04:

1) Serena Williams (EUA), 7.946 pontos

2) Caroline Wozniacki (DIN), 6.255

3) Dinara Safina (RUS), 6.150

4) Venus Williams (EUA), 5.817

5) Svetlana Kuznetsova (RUS), 5.620

6) Elena Dementieva (RUS), 4.965

7) Jelena Jankovic (SER), 4.740

8) Agnieszka Radwanska (POL), 4.190

9) Victoria Azarenka (BLR), 4.080

10) Samantha Stosur (AUS), 3.975

11) Kim Clijsters (BEL), 3.890

12) Yanina Wickmayer (BEL), 3.275

13) Marion Bartoli (FRA), 3.230

14) Maria Sharapova (RUS), 3.185

15) Flavia Pennetta (ITA), 3.175

16) Na Li (CHN), 3.086

17) Francesca Schiavone (ITA), 2.985

18) Nadia Petrova (RUS), 2.570

19) Vera Zvonareva (RUS), 2.415

20) Shahar Peer (ISR), 2.380

----------------------------------

252) Maria Fernanda Alves (BRA), 194