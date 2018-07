Stosur avança na estreia no Torneio de Osaka Um ano depois de faturar o primeiro título da sua carreira em Osaka, a australiana Samantha Stosur fez um retorno vitorioso ao torneio japonês. Nesta segunda-feira, a número 8 do mundo e principal favorita ao título estreou com uma vitória sobre a japonesa Sachie Ishizu por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em apenas 55 minutos.