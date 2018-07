Stosur bate francesa de virada e é campeã em Estrasburgo; Thiem vence em Nice

Neste sábado, Stosur largou atrás, mas suou bastante e buscou a vitória diante de Mladenovic por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3, em 1h55min de partida. Foi o sétimo título de simples da carreira da australiana, que nunca havia sido campeã em Estrasburgo.

Já Thiem teve ainda mais dificuldades, mas também bateu Mayer. Em uma batalha de quase três horas, o austríaco venceu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (8/10), 7/5 e 7/6 (7/2). Foi apenas o primeiro título da carreira do jovem de 21 anos na ATP. Ele tinha uma final em Kitzbühel como melhor resultado até então.

NUREMBERG - O sábado ainda teve a final do torneio feminino de Nuremberg, na Alemanha. Em um confronto italiano, Karin Knapp derrotou sua compatriota Roberta Vinci por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 6/1, e ficou com o troféu. Foi o segundo título da carreira de Knapp, que havia sido campeã em Tashkent no ano passado.