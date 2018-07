Stosur bate Suárez Navarro e avança à semifinal do Torneio de Estrasburgo

A australiana Samantha Stosur bateu nesta quinta-feira a espanhola Carla Suárez Navarro, número 22 no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, e avançou às semifinais do Torneio de Estrasburgo, na França, disputado em quadras de saibro e preparatório para Roland Garros, que começa neste domingo.

Samantha Stosur, 24.ª do mundo e cabeça de chave 6 da competição, agora enfrenta a chinesa Shuai Peng, que venceu nas quartas de final a norte-americana Shelby Rogers por 2 sets a 0 com direito a "pneu" (6/0 e 6/4). A tenista dos Estados Unidos havia tirado a dinamarquesa Caroline Wozniacki, número 12 da WTA e cabeça 1 em Estrasburgo, nas etapas iniciais da disputa.

Outros dois jogos definiram as demais jogadores que estarão nas semifinais de Estrasburgo nesta sexta-feira. A francesa Caroline Garcia bateu a checa Kristina Pliskova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. E, em uma partida equilibrada, com dois tie-breaks, a australiana Daria Gavrilova (número 25 do mundo) venceu a compatriota Ashleigh Barty por 2 a 1 - parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 7/6 (7/5).

NA ALEMANHA

O Torneio de Nuremberg, também jogado no saibro e marcado por algumas desistências de atletas neste ano, teve definidas nesta quinta-feira as quatro tenistas que disputarão as semifinais. A holandesa Kiki Bertens, cabeça de chave número 1 e 19.ª no ranking mundial, venceu a norte-americana Alison Riske por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3). Pega agora a japonesa Misaki Doi, que contou com a desistência da russa Yaroslava Shvedova após vencer o primeiro set por 6/4.

Na outra partida das quartas de final, Barbora Krejcikova, da República Checa, derrotou de virada a alemã Carina Witthoeft por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/2). A checa aguarda a definição do confronto entre a romena Sorana Cirstea e a casaque Yulia Putintseva, que ficou para esta sexta-feira, para conhecer a sua adversária na próxima fase.