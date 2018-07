Stosur derrota Makarova na estreia no Torneio de Dubai A australiana Samantha Stosur se classificou nesta terça-feira para a segunda rodada do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, disputado em quadras rápidas. Na sua estreia, a número 9 do mundo derrotou a russa Ekaterina Makarova, 19ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora e 15 minutos.