Stosur derrota Schiavone na estreia do Masters Com uma virada incrível no primeiro set, a tenista australiana Samantha Stosur conseguiu vencer na estreia do Masters da WTA, nesta terça-feira, em Doha, no Catar. Diante da italiana Francesca Schiavone, ela ganhou por 2 a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 33 minutos de jogo.