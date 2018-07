Stosur desiste e garante Kerber na semi em Indian Wells A alemã Angelique Kerber nem precisou entrar em quadra nesta quinta-feira para se garantir nas semifinais do Torneio de Indian Wells. A número 6 do mundo iria enfrentar a australiana iria enfrentar a australiana Samantha Stosur pelas quartas de final, mas a nona colocada no ranking da WTA desistiu de entrar em quadra por causa de uma lesão.