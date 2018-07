Stosur é eliminada e Jankovic avança em Charleston As oitavas de final do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, teve uma grande surpresa nesta quinta-feira. A australiana Samantha Stosur, cabeça de chave número 2 e sexta colocada do ranking mundial da WTA, foi eliminada pela russa Elena Vesnina por fáceis 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Nas quartas, Vesnina terá pela frente a alemã Julia Goerges.