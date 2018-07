Stosur é eliminada na estreia no Torneio de Oeiras

OEIRAS - Uma das principais favoritas ao título do Torneio de Oeiras, a australiana Samantha Stosur se despediu da competição portuguesa logo na primeira rodada. A ex-top 10 foi eliminada pela suíça Timea Bacsinszky por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1h12 de partida.

Stosur, campeã do US Open em 2011, foi a única cabeça de chave derrotada nesta terça. As demais confirmaram o favoritismo e garantiram lugar na segunda rodada do torneio disputado no saibro, com premiação de 250 mil euros.

Primeira cabeça de chave, a espanhola Carla Suárez Navarro derrotou a russa Alla Kudryavtseva (6/1 e 6/2), enquanto a canadense Eugenie Bouchard, segunda pré-classificada, bateu outra tenista da Rússia, Alisa Kleybanova (6/4 e 6/1). Bouchard viveu situação inusitada na partida ao marcar um ponto após sofrer uma queda no saibro.

A russa Svetlana Kuznetsova, 7ª cabeça de chave, superou a chinesa Shuai Zhang (6/4 e 6/0), a italiana Roberta Vinci, 4ª favorita, superou a romena Alexandra Cadantu (6/2, 4/6 e 6/1), e a estoniana Kaia Kanepi, número 5 da lista de inscritas, bateu a austríaca Yvonne Meusburger (6/2 e 6/1).

Também avançaram na chave a russa Elena Vesnina, a checa Barbora Zahlavova Strycova, a espanhola Maria Teresa Torro, a eslovena Polona Hercog e a romena Irina Begu.

MASCULINO - Sexto cabeça de chave e uma das esperanças de títulos da torcida local, o português João Sousa foi eliminado logo na primeira rodada da chave masculina de Oeiras. Ele foi derrotado pelo argentino Leonardo Mayer por 3/6, 6/1 e 6/2. Outro cabeça de chave, o russo Dmitry Tursunov decepcionou ao levar duplo 6/0, a chamada "bicicleta", do local Rui Machado.

Também venceram nesta terça os espanhóis Albert Montañes e Daniel Gimeno-Traver, o romeno Victor Hanescu, o uruguaio Pablo Cuevas, o argentino Carlos Berlocq e o indiano Somdev Devvarman.