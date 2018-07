Stosur é eliminada nas quartas de final no Torneio de Hong Kong

Mais uma experiente tenista se despediu do Torneio de Hong Kong nesta sexta-feira. Desta vez foi a australiana Samantha Stosur, que caiu nas quartas de final, ao ser superada pela Qiang Wang por 7/5 e 6/2, na competição chinesa.

Ex-número quatro do mundo, Stosur tenta se reabilitar no circuito após temporadas de poucos resultados expressivos. Aos 33 anos, é apenas a 43ª do ranking. Neste ano, faturou o título do Torneio de Estrasburgo, na França.

Após despachar a veterana, Qiang Wang vai enfrentar a russa Anastasia Pavlyuchenkova, sexta cabeça de chave, que derrotou a japonesa Naomi Osaka por duplo 6/3. A outra semifinal terá a australiana Daria Gavrilova, sétima pré-classificada, e a norte-americana Jennifer Brady.

Gavrilova avançou ao eliminar a compatriota Lizette Cabrera por 6/1, 3/6 e 6/4, enquanto Brady bateu Nicole Gibbs, também dos Estados Unidos, por 7/5 e 6/4.

Antes de Stosur, já haviam deixado o torneio a norte-americana Venus Williams, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a ucraniana Elina Svitolina, todas integrantes do Top 10 do ranking. Venus foi eliminada na segunda rodada e as outras duas abandonaram antes das oitavas de final.