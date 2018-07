Stosur e Ivanovic vencem e fazem semifinal em Moscou

Apesar da facilidade, Stosur viveu altos e baixos no jogo desta sexta. A australiana venceu seis games seguidos no primeiro set, mas teve seu serviço quebrado logo de cara na segunda parcial e ficou atrás por 3 a 1. Então, ela mostrou porque é cabeça de chave número 1, ganhou os cinco games consecutivos e fechou a partida.

Sua adversária na semifinal, Ivanovic, também teve tranquilidade nesta sexta e, em 1h05min, passou pela compatriota Vesna Dolonc, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Foram cinco quebras de serviço a favor da ex-número 1 do mundo, que entra na briga por uma vaga na decisão com o favoritismo do outro lado.

No último confronto entre Stosur e Ivanovic, em 2009, no Estados Unidos, a australiana levou a melhor, mas no geral o equilíbrio predomina, com duas vitórias para cada lado. Quem avançar desta disputa, enfrentará a vencedora da outra semifinal, entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a sueca Sofia Arvidsson, na decisão.