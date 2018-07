Stosur e Jankovic estreiam com vitória em Stuttgart Número 7 do mundo, a tenista australiana Samantha Stosur estreou com vitória no Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Outra favorita que venceu nesta terça-feira, na primeira rodada da competição, foi a sérvia Jelena Jankovic, que ocupa o oitavo lugar no ranking.