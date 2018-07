Stosur e Wozniacki vencem e fazem final em Moscou

Na primeira semifinal deste sábado, Wozniacki, ex-número 1 do mundo e atual 11ª colocada no ranking da WTA, passou pela sueca Sofia Arvidsson, 46ª do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 6/4, em 2 horas e 34 minutos.

O duelo ficou marcado pelo excesso de quebras de serviço. Wozniacki se deu melhor ao converter 10 de 17 break points, contra oito em 11 de Arvidsson. Agora, a dinamarquesa vai disputar a 31ª final da sua carreira. Ela já conquistou 19 títulos.

Stosur, número 9 do mundo, venceu a sérvia Ana Ivanovic, que já liderou o ranking da WTA e está em 12º lugar, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2, em 1 hora e 50 minutos.

Ivanovic dominou o primeiro set da partida contra Stosur, quando fez três dos seus oito aces no duelo. Depois, porém, a sérvia permitiu a recuperação da australiana, que foi soberana na terceira parcial, quando conseguiu quebras de serviço no sexto e oitavo games para garantir a sua vitória. No total, Stosur converteu quatro de oito break points, um a mais do que Ivanovic, que teve o mesmo número de oportunidades.