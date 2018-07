Stosur elimina Henin nas oitavas de final em Paris

O triunfo impediu Henin de conquistar o seu quinto título em Roland Garros e encerrou uma sequência de 24 vitórias consecutivas da belga no Grand Slam francês, onde atuava pela primeira vez após encerrar um período de 20 meses de afastamento do tênis.

Depois de dois sets definidos com facilidade, a terceira parcial foi mais equilibrada.Stosur conseguiu uma quebra de serviço no início, que foi devolvida por Henin no sexto game. Porém, a alemã conseguiu nova quebra no nono game, confirmou o seu saque em seguida e fechou a partida com um triunfo por 6/4.

Com a vitória, Stosur se vingou da derrota para Henin no Torneio de Stuttgart, neste ano, no único confronto entre as duas tenistas até então. Nas quartas de final de Roland Garros, a tenista alemã vai enfrentar a norte-americana Serena Williams, que eliminou a israelense Shahar Peer, número 18 do mundo, com um duplo 6/2.