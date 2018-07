Stosur estreia com vitória no Torneio de Doha; Jankovic fura quali

No único jogo da chave principal do Torneio de Doha, nesta segunda-feira, a australiana Samantha Stosur fez valer a experiência e superou a letã Anastasija Sevastova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Com o triunfo, a campeã do US Open de 2011 se garantiu nas oitavas de final da competição de nível Premier, disputada em quadra dura.

Na sequência, Stosur enfrentará a vencedora do confronto entre a checa Barbora Strycova e a convidada Fatma Al Nabhani. Se vencer, a tenista australiana poderá cruzar nas quartas de final com a eslovaca Dominika Cibulkova, terceira cabeça de chave e uma das favoritas ao título.

Ainda pelo qualifying, outra tenista experiência entrou em quadra nesta segunda. Ex-número 1 do mundo, a sérvia Jelena Jankovic derrotou a búlgara Tsvetana Pironkova por 6/1, 6/7 (6/8) e 6/4, pela última fase do quali, e se garantiu na chave principal da competição no Catar.

Além de Jankovic, atual número 50 do ranking, furaram o quali nesta segunda as norte-americanas Madison Brengle, Christina Mchale e Lauren Davis, a italiana Camila Giorgi e a sueca Johanna Larsson.