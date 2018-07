Stosur inicia defesa de título no Torneio de Osaka com vitória

A australiana Samantha Stosur começou com vitória a defesa do seu título do Torneio de Osaka, no Japão, disputado em quadras duras. Nesta terça-feira, a número 18 do mundo avançou ao derrotar a japonesa Misa Eguchi, 127ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1 hora e 31 minutos.

Stosur converteu o único break point do primeiro set para vencê-lo por 6/4. Já na segunda parcial, a australiana até perdeu o seu saque uma vez, mas conseguiu duas quebras de serviço para triunfar novamente, dessa vez por 7/5. Nas oitavas de final, Stosur, que também foi campeã em 2009 em Osaka, vai encarar a australiana Jarmila Gajdosova, número 68 do mundo, que passou pela japonesa Miharu Imanishi (6/4 e 6/0).

Também nesta terça-feira, a norte-americana Coco Vandeweghe, número 38 do mundo, passou pela francesa Kristina Mladenovic (6/2 e 6/3) e agora enfrentará a croata Ana Konjuh. Número 37 do mundo, a casaque Zarina Diyas derrotou a taiwanesa Chan Yung-Jan (7/6 e 6/1) e duelará nas oitavas de final com a espanhola Lara Arruabarrena Vecino.

A norte-americana Lauren Davis, número 57 do mundo, superou a japonesa Hiroko Kuwata (1/6, 6/4 e 7/6) e agora terá pela frente Shuko Aoyama, outra tenista local, nas oitavas de final do Torneio de Osaka.