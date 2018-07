Stosur, Kerber e Venus estreiam com vitória nos EUA

CINCINNATI - A alemã Angelique Kerber, a australiana Samantha Stosur e a norte-americana Venus Williams confirmaram favoritismo e estrearam com vitória, nesta segunda-feira, no Torneio de Cincinnati, que serve de preparação para o US Open, Grand Slam marcado para começar no próximo dia 26.

Cabeça de chave número 9 da competição, Kerber tomou um susto ao perder o primeiro set para a italiana Karin Knapp, mas depois reagiu de forma arrasadora para ganhar o jogo que terminou em 2 a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/0 e 6/1.

Stosur, por sua vez, confirmou a sua condição de 11.ª pré-classificada do torneio norte-americano ao derrotar a russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 0, com 6/1 e 7/5.

Já Venus, ex-líder do ranking mundial e atual tenista número 38 do mundo, iniciou a sua campanha derrotando a eslovaca Jana Cepelova com parciais de 6/4 e 6/1.

Com o triunfo na estreia, Kerber terá pela frente na segunda rodada a sueca Alisa Kleybanova, que na primeira rodada passou pela sueca Sofia Arvidsson por 2 sets a 1. Stosur pegará na próxima fase a ganhadora da partida entre a norte-americana Jamie Hampton e a russa Anastasia Pavlyuchenkova, enquanto Venus medirá forças contra a vencedora do confronto entre a russa Elena Vesnina e a belga Kirsten Flipkens.

RIVAIS DAS FAVORITAS

Já a canadense Eugenie Bouchard derrotou a porto-riquenha Monica Puig por 6/3 e 6/4 e se garantiu como primeira adversária de Serena Williams, líder do ranking mundial, na segunda rodada em Cincinnati.

A bielo-russa Victoria Azarenka, vice-líder do ranking mundial, também conheceu sua rival de estreia nesta segunda. Trata-se da norte-americana Vania King, que na primeira rodada derrotou a francesa Kristina Mladenovic por 6/3 e 6/4.

A norte-americana Sloane Stephens, por sua vez, se credenciou nesta segunda como primeira adversária da russa Maria Sharapova, atual tenista número 3 da WTA. A jogadora da casa avançou ao estrear com vitória sobre a croata Petra Martic, batida por 2 sets a 1, com 6/2, 3/6 e 6/3.

Já Marina Erakovic, da Nova Zelândia, estreou com um triunfo sobre a espanhola Carla Suarez Navarro, por 6/3 e 6/4, e será a primeira rival da checa Petra Kvitova, sétima cabeça de chave em Cincinnati.