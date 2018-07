Stosur supera italiana e conquista título de torneio austríaco da WTA

A conquista deste domingo foi a segunda de Stosur nesta temporada - foi campeã em maio do Torneio de Estrasburgo - e a oitava da sua carreira. Já Knapp também buscava a sua segunda taça em 2015, mas acabou sucumbindo na decisão, em um domingo em que precisou disputar seis sets.

Com a sua partida pelas semifinais adiada pela chuva, Knapp assegurou a sua vaga na decisão apenas neste domingo ao derrotar a compatriota Sara Errani, 19ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 7/5.

Knapp começou dominando a decisão com Stosur, tanto que venceu quatro dos cinco primeiro games do set inicial, em que ela triunfou. No segundo set, porém, a italiana não conseguiu confirmar o seu saque quando liderava por 5/4 e acabou sendo batida no tie-break. No set decisivo, Stosur teve o jogo sob controle e assegurou o título em Bad Gastein.

ISTAMBUL - A ucraniana Lesia Tsurenko, número 71 do mundo, conquistou neste domingo o primeiro título da sua carreira ao derrotar na final do Torneio de Istambul a polonesa Urszula Radwanska, 99ª colocada no ranking e que também aspirava a sua primeira conquista, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1 hora e 32 minutos.