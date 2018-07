Stosur vence chinesa, vai à final em Estrasburgo e tenta quebrar jejum de 2 anos

A australiana Samantha Stosur, 24ª colocada no ranking da WTA e sexta favorita, avançou nesta sexta-feira à decisão do Torneio de Estrasburgo, disputado em quadras de saibro, na França. Com certa dificuldade, ela superou a chinesa Shuai Peng, 39ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/0) e 6/4.

A adversária de Stosur na decisão será a sua compatriota Daria Gavrilova, sétima favorita e 25ª do mundo, que despachou com tranquilidade a francesa Caroline Garcia, quinta cabeça de chave, por 6/4 e 6/2.

Com oito títulos na carreira, com destaque para o US Open, em 2011, Stosur tenta obter sua primeira conquista desde 2015. Seu último troféu foi, curiosamente, no próprio Torneio de Estrasburgo.

NUREMBERG

Ainda nesta sexta-feira, pela semifinal do Torneio de Nuremberg, na Alemanha, a holandesa Kiki Bertens não teve muito trabalho para avançar à final. Principal favorita e 19ª no ranking, ela havia vencido o primeiro set por 6/2 e perdia o segundo por 1/0 quando sua adversária, a japonesa Misaki Doi, sentiu dores abdominais e abandonou.

Atual campeã de Nuremberg, Bertens enfrenta na decisão a checa Barbora Krejcikova, apenas a número 254 do mundo, que surpreendeu nesta sexta a romena Sorana Cirstea e a venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/0.