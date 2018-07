Stosur vence e vai à semifinal em Estrasburgo; Jankovic abandona

A norte-americana Madison Keys, cabeça 1, e a sérvia Jelena Jankovic, cabeça 2, se despediram da competição com desistências. Keys nem chegou a entrar em quadra. Jankovic, ex-número 1 do mundo, perdia por 6/1 quando desistiu da partida contra a norte-americana Sloane Stephens.

A tenista dos Estados Unidos será a próxima adversária de Stosur, que aproveita a competição no saibro francês para finalizar sua preparação para Roland Garros. Nesta temporada, a australiana, atual número 26 do ranking, só conseguiu vencer duas partidas seguidas no saibro em Madri, há duas semanas.

Em Estrasburgo, a ex-número quatro do mundo já acumulou três triunfos em sequência e, com a queda das favoritas, tem boas chances de ampliar esta breve série e buscar o título, o que não acontece desde outubro do ano passado.

A outra semifinal terá duas tenistas da casa: Virginie Razzano e Kristina Mladenovic. Razzano avançou ao superar a russa Elena Vesnina por 4/6, 6/1 e 6/1, enquanto Mladenovic contou com o abandono de Madison Keys.

ALEMANHA - No Torneio de Nuremberg, a local Angelique Kerber garantiu seu lugar na semifinal ao derrotar a japonesa Misaki Doi por 6/2 e 6/3. A segunda cabeça de chave vai duelar na sexta-feira com a italiana Roberta Vinci, quarta pré-classificada, que eliminou outra japonesa, Kurumi Nara, por 6/1, 1/6 e 6/4.

Outra finalista sairá do confronto entre a italiana Karin Knapp e a espanhola Lara Arruabarrena. Para alcançar a semifinal, Knapp despachou a casaque Yulia Putintseva por 6/2 e 6/4. Arruabarrena avançou ao superar a local Carina Witthoeft por 6/0 e 6/4.