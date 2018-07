Stosur vence eslovaca e vai à final de torneio na Áustria

A chuva na Áustria impediu a realização da segunda semifinal do Torneio de Bad Gastein, que será entre duas tenistas da Itália: Sara Errani, cabeça de chave número 1 e 19ª colocada no ranking, vai encarar Karin Knapp (43ª) neste domingo. Depois, a vencedora dessa partida disputará o título com Stosur.

A australiana se classificou para a sua segunda final nesta temporada após vencer Schmiedlova pela quinta vez seguida. Na decisão, Stosur buscará o seu oitavo título na carreira e o segundo neste ano em Estrasburgo. Schmiedlova, que vinha embalada após ser campeã em Bucareste na semana passada, teve encerrada uma sequência de oito triunfos.

ISTAMBUL - A polonesa Urszula Radwanska e a ucraniana Lesia Tsurenko disputarão neste domingo a decisão do Torneio de Istambul após triunfarem nas semifinais deste sábado. Assim, na competição turca, elas vão disputar o primeiro título das suas respectivas carreiras.

Irmã de Agnieszka, Urszula, número 99 do mundo, venceu a eslovaca Magdalena Rybarikova en três sets (6/3, 4/6 e 6/3) e jogará a sua segunda final - na primeira, perdeu a decisão do Torneio de Hertogenbosch em 2012. Já Tsurenko, número 71 do mundo, derrotou a belga Kirsten Flipkens por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e agora disputara a primeira final da sua carreira.

No único confronto entre elas, no Torneio de Doha de 2012, Radwanska se deu melhor, pois liderava o placar por 6/2 e 1/0 quando Tsurenko abandonou a quadra.