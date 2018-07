Stosur vence japonesa e está nas quartas em Osaka A australiana Samantha Stosur não teve grandes dificuldades nesta quarta-feira para confirmar o favoritismo no Torneio de Osaka, no Japão. Primeira cabeça de chave, ela passou pela japonesa Junri Namigata por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, e garantiu uma vaga nas quartas de final.