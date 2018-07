Stosur vira sobre Gavrilova e conquista o bicampeonato em Estrasburgo

A australiana Samantha Stosur derrotou a compatriota Daria Gavrilova de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3, e faturou neste sábado o bicampeonato do Torneio de Estrasburgo, disputado em quadras de saibro, na França.

A partida aconteceu entre adversárias que vivem momentos semelhantes na carreira. Stosur entrou em quadra como sexta cabeça de chave e 24ª colocada do ranking. Gavrilova era a sétima cabeça de chave e 25ª do mundo.

Foi o nono título na carreira de Stosur, que já faturou o US Open, em 2011. Curiosamente, a australiana vinha de um jejum desde 2015, quando levantou o troféu do próprio Torneio de Estrasburgo. Agora, ela se prepara para a estreia em Roland Garros. Na primeira rodada do Grand Slam francês, terá pela frente a eslovaca Kristina Kucova, 93ª do ranking.

NUREMBERG

A holandesa Kiki Bertens não tomou conhecimento da checa Barbora Krejcikova, venceu a partida por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1 e conquistou o Torneio de Nuremberg, na Alemanha.

Cabeça de chave número 1 na competição, Bertens fechou a partida em 56 minutos sem passar sufoco. Ela, que ocupa atualmente o 19º lugar no ranking, não teve o saque quebrado e manteve os serviços sem dificuldade.

Foi o terceiro título de WTA na carreira da holandesa de 25 anos. Bertens estreará em Roland Garros contra a australiana Ajla Tomljanovic.