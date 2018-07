Substituto de Bellucci, Thiago Alves perde em estreia Substituto de Thomaz Bellucci, Thiago Alves foi derrotado em sua estreia no ATP Challenger Finals, na noite de quarta-feira, no Ginásio do Ibirapuera. O brasileiro foi superado pelo espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3). Número 1 do Brasil, Bellucci desistiu do torneio, após perder seu primeiro jogo, por causa de uma lesão no ombro esquerdo.